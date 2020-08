Por encima de recomendaciones de OMS

Santo Domingo, RD.- Una campaña de monitoreo de la calidad del aire en Santo Domingo reveló que existen partículas contaminantes, fruto del impacto del sector transporte, en niveles superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantener un medioambiente sin riesgo severo para la salud.

Mientras la OMS establece en 10 µg/m3 el MP 2.5 (Material Particulado con diámetro aerodinámico de 2.5 µm), los niveles detectados en Santo Domingo ascienden a 35.44 µg/m3 según una investigación de un proyecto del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y organismos internacionales. En cuanto al Hollín o Carbono Negro, los niveles encontrados fueron de 14.75 (µg/m3).

“Esto, en los momentos actuales bajo una epidemia mundial por la pandemia del SARS-CoV-2, de afectación general en las vías respiratorias superiores, posee aún mayor importancia y resulta en una mayor causa de preocupación”, consideró el Viceministro de Hidrocarburos, Alberto Reyes, al presentar los estudios al Ministro Antonio Isa Conde.

El proyecto “Combustibles y Vehículos más Limpios y Eficientes” fue realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Ambiente), la Iniciativa Global para la Economía de Combustible (GFEI, por sus siglas en inglés), la Iniciativa combustibles y Vehículos Diésel limpios -como parte de la Coalición del Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes del Clima de Vida Corta (CCAC)-, la Alianza para Combustibles y Vehículos Limpios (PCFV por su sigla en Inglés) y con el financiamiento de la Fundación FIA, la Unión Europea y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Dicho proyecto ha contado con la asistencia de los socios técnicos de CEGESTI, de Costa Rica, el Centro Mario Molina Chile (CMMCh) y localmente de J&J Consulting SAS, instituciones que han estado en coordinación con el MEM para la ejecución de este proyecto.

Otros hallazgos

Dentro de este proyecto se realizó también una investigación para el “Establecimiento de línea base para la economía de combustible de los vehículos ligeros 2005-2015”, que estableció que el consumo promedio de vehículos livianos en 2015 de 9.85 Lge (litros de gasolina equivalente)/100 km, ligeramente por encima de la media para Latinoamérica para el mismo año que es 9.50 Lge/100 km, de acuerdo con los datos de la Unidad de Calidad del Aire de ONU Ambiente.