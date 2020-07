Wilfrido Vargas: Deben saber que no tomo desde hace más de 30 años

Afirmó que todo aquel que lo conoce sabe que es un gran conversador, un artista trabajador

Santo Domingo.- Luego de que un programa de televisión de Puerto Rico, anunciara que habían sacado del aire una entrevista con el merenguero dominicano, Wilfrido Vargas, por este supuestamente estar borracho, por medio de sus redes sociales, el artista aclaró que tiene más de 30 años que no toma alcohol y dijo que quien se atreva a decir lo contrario, lo está difamando.

“Entendemos que los medios humorísticos hagan bromas, y agradecemos que siempre me tengan en cuenta para sus noticias, pero no podemos dejar creer a nuestro querido público algo que no es cierto, pues ellos también merecen todo nuestro respeto”, dijo Vargas en su cuenta de Instagram.

Puedes leer: Opera Real de Polonia se presenta en hospital de Varsovia y conmueve su personal de salud

Afirmó que todo aquel que lo conoce sabe que es un gran conversador, un artista trabajador e inquieto que siempre está creando música, y explicó que así es como se pasado los días de confinamiento junto a mi familia.

“Cuando el animador de televisión que originó dicha situación me comentó sobre el concierto de Puerto Rico en fin de año, le respondí que eso estaba viendo en mi teléfono recientemente. El entrevistado tiene infinitas maneras de abordar una pregunta, yo tiendo a adornar las respuestas, ya que me encanta hablar. Sin embargo el animador del programa, quizás no familiarizado con mi manera de expresarme y con las dificultades de una videoconferencia, no pudo seguir la conversación”, sostuvo.

Puedes leer: Hallan muerto al actor japonés Haruma Miura y reportan que fue un suicidio

El cantante indicó que era necesario esclarecer lo que había sucedido para que evitar comentarios desagradables y fuera de contexto.

Fuente informativa: El Caribe.