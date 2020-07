Cruz Jiminián: "Tres que ingresaron ayer se van a morir, porque no tenemos cama donde internarlos"

View this post on Instagram

El doctor Cruz Jiminián reveló que la situación del Covid-19 en la República Dominicana es alarmante, la información se filtró a través de un vídeo en las redes sociales.

"Ahí hay tres acostados de ayer que se van a morir hoy en emergencia, porque no tenemos cama donde internarlo y hay que intubarlos", manifestó el galeno mientras atendía pacientes en la emergencia de su clínica, ubicada en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional.