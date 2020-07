View this post on Instagram

Fue apresado este sábado el hijo de una diputada acusado de alterar resultados en actas de la Junta Electoral del Distrito Nacional. . . Se trata de Fidel Cornelio, hijo de la legisladora y aspirante a la misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la circunscripción número 2, Cleo Sánchez. . . La información fue confirmada por las autoridades de la Junta del Distrito Nacional, quienes revelaron que Cornelio fue sorprendido de manera infraganti, durante el reconteo de votos, alterando las actas para favorecer a su madre. . . Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana