Reacción del ex director de Migración tras la designación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores

Afirma representará una amenaza contra las luchas por la preservación de nuestra identidad

Santo Domingo, RD.- El secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y ex director de Migración, José Ricardo Taveras, dijo que Roberto Álvarez como ministro de Relaciones Exteriores, representará una amenaza contra las luchas por la preservación de nuestra identidad.

En una secuencia de tuits, el también exdiputado escribió: “El anuncio de la designación de Roberto Alvarez como canciller por parte de Luis Abinader en el día de hoy no me sorprende, pero avanza que el pueblo dominicano tendrá que ponerse en guardia, representará, ya lo verán, una amenaza contra las luchas por la preservación de nuestra identidad. Me resulta pesado hacer la presente advertencia pues al presidente electo hay que dejarlo llegar, pero también hay que advertirle que su agenda para desmontar la sentencia 168/13 y reconocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos será políticamente traumática y lo enfrentará al pueblo".

Aclaró que no tiene nada personal contra Roberto Álvarez, pero dijo que este "tiene ideas que harán compleja la relación del pueblo con su gobierno", finalizó.

Junto a estos mensajes compartió el enlace de una publicación que dice que “Roberto Álvarez propone ley que restablezca la nacionalidad a los desnacionalizados”.

