Horóscopo INFOSHOW “365 DNI”, la película que se presenta como la sucesora de “50 sombras de Grey” y levantó voces a favor y en contra

"Es una mierda, vean las 3 películas de 50 sombras que son mejores que esto”, “Película calificada como romántica, sin guión, sin acción excepto algo de dominación y mucho sexo, por lo tanto, es una película erótica... sin más. A lo último se te baja mal”, “Vi que 365 DNI es tendencia y me puse a verla. Voy 25 minutos y hasta ahora un mafioso que está re bueno secuestra a una mina para enamorarla. Me parece una locura el nivel de patriarcado”, y “De 365 DNI aprendí que si la persona que te gusta no te corresponde secuéstrala y dale 1 año para que se enamore de ti”, fueron algunos de los comentarios negativos.

“Para los que ven 365 DNI y romantizan la violación, acoso, secuestro y el maltrato y tienen en un pedestal a una persona que está cancelada como Michele, esa película no da ganas de coger, da ganas de arrancarte los ojos”, dijo otra persona. Puedes leer: Documental “Las expediciones de junio: hacia la libertad o la muerte”, será estrenado próximamente en la plataforma streaming pelidom