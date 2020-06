“En mi relación con Enrique existe el amor”: así defendió Tania Ruiz su romance con Peña Nieto

La modelo explicó que en su relación con el ex mandatario existe Dios, amor, lealtad, respeto, confianza y comunicación

México.-Tania Ruiz volvió a defender su romance con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. Con una serie de mensajes motivacionales, la modelo se mostró más enamorada que nunca y habló de los rumores en torno al noviazgo que inició hace más de un año con el político priista.

La también empresaria se pronunció sobre su vida sentimental después de que la revista TV Notas publicara detalles de la supuesta ruptura ocurrida hace más de dos meses, y la cual no ha sido confirmada para no afectar la imagen de los involucrados.

Pero ante los crecientes rumores en torno al final de su romance, la modelo potosina dio la cara y publicó una serie de mensajes en sus historias de Instagram.

“Con los chismes me entero de cosas que ni yo sabía que había hecho”, así comenzó a desmentir la historia publicada por la revista mexicana.

En otro mensaje, la joven explicó que los principales enemigos de una relación amorosa son: los chismes, la envidia y la desconfianza, por lo que hizo una aclaración: “¡Gracias a Dios en mi relación con Enrique existe lo más importante! ¡¡Dios!! Junto con él: el amor, la lealtad, el respeto, la confianza, la comunicación”.

“Tan unidos de la mano de Dios”, confesó Tania Ruiz en su cuenta de Instagram.

También mostró algunos mensajes sobre la importancia de la sencillez y la verdad, así cómo las conductas de personas envidiosas.

Incluso recalcó que prefiere mantenerse lejos de las personas que tienen cierto tipo de conductas como: “Nada más tóxico que: ‘Fulanito me dijo que tú le dijiste, que el otro le dijo que yo había dicho’”.

Tania agradeció los mensajes de apoyo ante la publicación de TV Notas, y remató su aclaración con el mensaje: “Ellos tienen su opinión, tú tienes tu realidad”.

La versión publicada ayer fue sustentada por una fuente cercana a la modelo, quien reveló que si bien la pareja ya terminó su romance hace más dos meses, ninguno ha querido hacer público el quiebre para no afectar su imagen.

De acuerdo con la persona consultada por la publicación mexicana, Tania Ruiz se cansó del poco interés que recibía del político nacido en el Estado de México para formalizar una boda y tener hijos.

“Lo que pasa es que Enrique quería mantener su relación en secreto y le molestó cuando publicaron las primeras imágenes con Tania, pues aún no se confirmaba su separación con Angélica Rivera; hasta llegó a creer que había sido la propia Tania quien filtró las fotos, y a partir de ahí le puso unas condiciones para que no la reconocieran públicamente y no la captaran los paparazzis cuando salieran juntos a algún sitio público”, indicó la fuente a TV Notas.

En cambio, Ruiz "ama exhibirse, que la idolatren y la admiren, viajar, tener buena ropa, buenas joyas, cenas de lujo, y aunque en los primeros meses de noviazgo eso tuvo, la relación empezó a tener problemas desde hace algunos meses por temas políticos y personales de Peña, quien buscó manejarse en el más bajo perfil, estar lo más guardado posible”.

Según la persona allegada a la pareja, estos mismos problemas afectaron diversos proyectos de la originaria de San Luis Potosí, quien vio frustrados dos negocios que ya tenía planeados, el de joyería y ropa.

Fue la pandemia del coronavirus la que terminó por separar a la modelo y al político priista.

Ya que mientras el ex mandatario se refugió en una propiedad que tiene en Nayarit, la modelo lo hizo en su departamento de Polanco, afirmó la publicación de cada martes.

Fuente: Infobae.