Cómo almacenar correctamente los alimentos en la heladera y en el freezer

Tip: si no sabés si el freezer está funcionando bien, o te vas algunos días de viaje y quieres saber si la temperatura se mantuvo, colocá una bolsita, con hielo y dejala ahí dentro. Si cuando volvés este hielo se fusionó en un solo bloque, significa que hubo un descongelamiento, entonces todos esos alimentos no pueden utilizarse porque no se sabe a qué temperatura estuvieron expuestos.