VIDEOS: Miami se inunda tras tres días de fuertes lluvias

Las fuertes lluvias registradas el fin de semana en el sur de la Florida y que persisten este lunes han ocasionado inundaciones en Miami.

Las zonas que se verán más afectadas durante el día de hoy son la ciudad de Miami, Homestead, Coral Gables, South Miami y Homestead Miami Speedway, según reportó Local 10 News.

Este lunes se emitió una alerta de inundaciones en el sur de la Florida que se mantendrá activa hasta la mañana del martes.

El sitio Miami Weather reportó vientos de hasta 18.1 mph en el sureste de Miami y una temperatura de 24.4ºC (76F). Las tasas de lluvia superan los 2-3" por hora y se advierte que podrían producirse trombas.

Algunas inundaciones han sido reportadas por usuarios en redes al este de la I-95 desde el centro de Miami y Miami Beach, hacia el norte hasta Hollywood y Dania Beach.

Al este del Biscayne Boulevard desde la 15 calle hasta la 27, también se están registrando inundaciones considerables.

UPDATE !! Please use caution Everyone, East of Biscayne Boulevard from 15th St. to 27th St. as we are experiencing some flash floods. @BNAedgewater @MajorTCarroll @MoralesMiamiPD @Jcolina67 @kenrussellmiami @CityofMiami @CityofMiamiFire @miamiparks pic.twitter.com/UVDwEAaDHn

— Freddie Cruz (@FreddieCruz16) May 25, 2020