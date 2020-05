Dominicanos podrán votar presencialmente el 5 de julio en Nueva York aprueba el gobernador en carta al cónsul

Mientras se despeja un poco el panorama del voto de los dominicanos en la ciudad de Nueva York, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, aseguró ayer que el Pleno se mantiene en sesión permanente respecto al tema y que decidirá lo mejor para el país y la democracia.

Así se lo manifestó Castaños Guzmán a los miembros de la Misión de Acompañamiento designada en el Consejo Económico Social (CES), a quienes dio garantía, al término de una reunión, que la decisión que se tome al respecto se hará cumpliendo con la Constitución y las leyes.

El titular del órgano comicial resaltó que los obstáculos que no pudieren ser vencidos materialmente no serán porque la institución no haga todo lo que tenga que hacer.

Dijo que la institución hace una apuesta por la democracia, por la institucionalidad y por la transparencia. "Estamos en sesión permanente, analizando, incluso, las últimas partes que han llegado de los Estados Unidos y la condición que tenemos allá, y decidiremos lo mejor para el país y para la democracia y, sobre todo, para nuestros dominicanos que viven en el exterior”, sostuvo.

Asesora del gobernador de NY dice se puede realizar la elección

La declaración del presidente de la Junta surgen luego de que la asesora especial del Gobernador de Nueva York, Elizabeth Garvey, enviará una carta al cónsul dominicano en esa ciudad, Carlos Castillo, en la que sostiene que "la República Dominicana puede realizar su elección el 5 de julio de 2020, siempre que deba cumplir con las normas estatales mínimas para reducir la transmisión de enfermedades, así como cualquier ley federal aplicable con estándares, incluidos los establecidos por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y los Centros para Enfermedades Control y Prevención vigente al momento de la elección".

La representante del gobernador Andrew Cuomo, señaló en su comunicación que "si las circunstancias cambian, en función de los datos de salud pública, sin duda le avisaremos para que realice cualquier ajustes necesarios para la salud y seguridad pública".

"La República Dominicana puede realizar su elección el 5 de julio de 2020, siempre que deba cumplir con el normas estatales mínimas para reducir la transmisión de enfermedades, así como cualquier ley federal aplicable con estándares, incluidos los establecidos por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y los Centros para Enfermedades Control y Prevención vigente al momento de la elección. Si las circunstancias cambian, en función de los datos de salud pública, sin duda le avisaremos para que realice cualquier ajustes necesarios para la salud y seguridad públicas. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo", dice la carta.

Más temprano, Castaños Guzmán mencionó que tiene la voluntad firme de cumplir con lo que manda la Ley, pero que, en todo caso, "nos no podemos olvidar la situación del mundo, la situación de pandemia que definitivamente en 58 países, que es donde nosotros tenemos voto de dominicanos en el exterior y unas 106 localidades y territorios, no es un asunto fácil", indicó.

Al ser cuestionado sobre las denuncias que han hecho partidos de oposición de que la JCE y el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no están interesados en el voto del exterior mencionó que "la democracia da la apertura al derecho de la palabra y al derecho de la opinión", ya que ese es su derecho, "pero los hechos son los que hablan y esos hechos son los que dice la Ley y la Constitución, que son los que determinarán lo que la Junta va a hacer".

Por: Darielys Altagracia Quezada Flores