Gonzalo Castillo: "No es hablando que se resuelve, es trabajando"

Santo Domingo, RD.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró que no es hablando que se resuelve, es trabajando, al momento que señaló que su tarea como presidente será hacer.

"A mi no me van a elegir presidente para hablar, a mi me van a elegir presidente para hacer (...) no importa lo que yo hable, ahí hay un pueblo que está esperando que le resuelvan y no es hablando que se resuelve, es trabajando», apuntó Castillo.

Durante una entrevista con Santiago Matias, el ex ministro de Obras Públicas dijo que en en estos momentos tan difíciles ante la pandemia del coronavirus la población dominicana lo que más espera de la clase política es que sea solidaria, y por eso, se ha comprometido con su gente y continúa aportando para contrarrestar el avance de la pandemia.

Dijo además que su trabajo solidario a favor de la población vulnerable por la propagación del coronavirus (COVID-19), ha obligado que los demás aspirantes presidenciales salgan a las calles a llevar ayudas por la pandemia.

Castillo destacó el plan de acción contra el coronavirus que desarrolla para mitigar los efectos de la pandemia, como el envío en varias ocasiones aviones a China para comprar insumos médicos como kits de pruebas del COVID-19, guantes, mascarillas y trajes de bioseguridad, los cuales han sido donados al Ministerio de Salud Pública.

También destacó el trabajo realizado por la candidata vicepresidencial del PLD y actual vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, al asegurar que la química que hay entre ambos los catapulta a una victoria electoral en primera vuelta.