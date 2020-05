La versión de pruebas de Android 11 ya tiene fecha de presentación

Se trata de la beta de la nueva versión del sistema operativo móvil que está presente en 2.500 millones de dispositivos en todo el mundo

E.U.-El miércoles 3 de junio a las 11 AM ET (12:00 horas Argentina) se llevará adelante #Android11: the Beta Launch Show: un evento online donde se presentará el lanzamiento de Android 11 Beta 1 . Allí se brindará a la comunidad de desarrolladores los recursos técnicos necesarios para utilizarlo y se anunciarán las novedades que vienen para el sistema operativo móvil de Google que está presente en 2.500 millones de dispositivos en todo el mundo.

Este evento, al que se podrá acceder desde este enlace, se realizará de manera virtual para respetar los lineamientos de distanciamientos social que hoy se hicieron norma en gran parte del mundo a raíz del avance del coronavirus.

“Si bien las circunstancias nos impiden unirnos en persona a Shoreline Amphitheatre para Google I / O, nuestra conferencia anual de desarrolladores, estamos organizando un evento online donde podemos compartir con ustedes lo mejor de lo nuevo en Android”, se lee en el comunicado difundido por la compañía.

Puedes leer: Apple facilitará el desbloqueo de tu iPhone cuando uses una mascarilla facial

El evento estará a cargo de Dave Burke, vicepresidente de ingeniería de Android y principal responsable del desarrollo del sistema operativo. Tras la presentación habrá una tiempo de preguntas y respuestas para los asistentes.

Ese mismo día habrá también otras charlas obre una variedad de temas, desde Jetpack Compose hasta Android Studio y Google Play. Son charlas que originalmente se habían planeado para Google I/O, el evento anual de desarrolladores que este año no tendrá formato presencial.

A su vez, ayer se lanzó la cuarta vista previa para desarrolladores de Android para que realicen pruebas y comentarios que se tendrán en cuenta para el lanzamiento de la Beta 1 que se hará el 3 de junio. En esa versión se incluirán las API finales de SDK y NDK y se abrirá la publicación de Google Play para aplicaciones ideadas para Android 11.

Ya se pueden comenzar las pruebas de compatibilidad en un dispositivo Pixel 2, 3, 3a o 4, o bien utilizando un emulador de Android. Cabe señalar que es una versión inestable y que se apunta, más que nada, a que utilicen desarrolladores que saben cómo realizar las pruebas, tal como se menciona en el comunicado donde se incluye el link de descarga e instrucciones.

Te puede interesar: Empresario López Valerio sostiene RD debe desarrollar nuevos modelos económicos y comerciales impulsados digitalmente

“Asegúrese de revisar los cambios de comportamiento para las áreas donde su aplicación podría verse afectada. No hay necesidad de cambiar el targetSdkVersion de la aplicación en este momento, aunque recomendamos evaluar el trabajo ya que se aplican muchos cambios una vez que la aplicación se dirige al nuevo nivel de API”, se advierte en el comunicado.

A su vez, se anunció que la Beta 2 se lanzará en julio; y la Beta 3, en agosto. “Al brindarles las API finales siguiendo la línea de tiempo original a la vez que se cambian las otras fechas, le damos un mes adicional para compilar y probar con las API finales, y al mismo tiempo nos aseguramos de que tenga la misma cantidad de tiempo entre alcanzar la estabilidad de la plataforma y el lanzamiento final, previsto para más adelante en el tercer trimestre”, se menciona en el comunicado que va dirigido, principalmente, a la comunidad de desarrolladores.

También puedes leer: Así es la nueva función de Instagram para recordar a las personas fallecidas

Son varias las compañías que comenzaron a reorganizar sus tradicionales eventos para realizarlos de manera digital. Apple anunció ayer que su conferencia anual de desarrolladores se hará online y comenzará el 22 de junio.

Facebook por su parte, también seguirá estos pasos. Hace unas semanas, Mark Zuckerberg, fundador y CEO de la empresa, dijo que cancelará todos los eventos que incluyan 50 personas o más hasta junio de 2021; y que muchos de los encuentros masivos se realizarán en línea.

Fuente: Infobae.