Frida Sofía confesó que quiere abrazar a Alejandra Guzmán, su madre

A pesar de todas las peleas, este puede ser un buen paso hacia la reconciliación entre la rockera y su hija

México.-Una vez más, Frida Sofía habló de su madre, Alejandra Guzmán, pero esta vez de forma más positiva. Este viernes la también cantante aseguró que siempre va a amar a su mamá, y que en verdad le gustaría abrazarla.

Durante una entrevista en el programa de Univision, “El Break de las 7”, la mujer de 27 años explicó que en verdad le gustaría dejar de tener problemas con su madre, tal como lo dijo Guzmán en un comunicado, y que incluso le gustaría poder abrazarla.

Te puede interesar: La furia de Frida Sofía: la hija de Alejandra Guzmán estalla al saber que será demandada por difamación

“Estoy bien dolida. Me encantaría un abrazo honesto, me encantaría que como dice en el comunicado, que me dé un abrazo y que haya una reconciliación verdadera. Y quiero que la gente que me conozca a mí, que conozca a Alejandra como madre. Porque todo lo que yo diga, no tiene credibilidad ni sentido. Lo tienen que ver ustedes, porque ustedes conocen a Alejandra Guzmán, no a mi mamá”, comenzó Frida Sofía.

La nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán explicó que ambas tienen que resolver sus problemas personales para poder comenzar a sanar, porque ambas han vivido situaciones caóticas.

Fuente: Infobae.