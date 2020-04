Muere por coronavirus Allen Daviau, director de fotografía de la película 'E.T.'

Estados Unidos.-Allen Daviau, director de fotografía nominado al Óscar por su trabajo en películas como 'E.T. el extraterrestre' o ‘El color purpura', falleció este miércoles a los 77 años por complicaciones relacionadas con el covid-19.

La muerte del director de fotografía fue confirmada por la Casa de Campo y Hospital de Cine y Televisión, una comunidad de retiro para profesionales del séptimo arte ubicada en Los Ángeles, (California, EE.UU.), en la que vivía tras someterse en 2012 a una cirugía.

