Madre soltera con cuatro hijos pide ayuda económica y alimentos

Una madre soltera que reside en el sector Bayona, Santo Domingo Oeste, necesita ayuda económica para comprar medicamentos y alimentos para ella y sus niños. La mujer es conocida como Diana, tiene cuatro hijos y no cuenta con los recursos para alimentarlos debido a que no tiene trabajo. A esta situación se suma que sufre de complicaciones cardíacas. Para ayudar puede comunicarse al teléfono 829-774-6856.