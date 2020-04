OEA responsabiliza a la JCE por falla en sistema de voto automatizado provocó suspensión de elecciones

El informe explica que el software implementado por la JCE estaba mal diseñado

Santo Domingo, RD.- La Organización de Estados Americanos (OEA), responsabilizó a la Junta Central Electoral (JCE), de las fallas en el sistema de voto automatizado que provocó la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero.

Entre las conclusiones de la investigación se establece que “la ejecución de un proceso de personalización de urnas carente de un adecuado control de integridad de la información, debido a un defecto del software, es la causa raíz del primer incidente, que desencadenó en una sucesión de acciones e imprecisiones que derivaron finalmente en la suspensión de las elecciones.

Agrega que “el defecto no se detectó durante la fase de prueba, debido a que no se realizó un adecuado testing del software”.

Dice que “ya durante la personalización de las urnas, se materializó la falla, puesto que al no contar con el control de integridad, dicho proceso permitió personalizar urnas con la oferta electoral incompleta (no incluía a todos los candidatos) y que es por esta razón que el día de las elecciones muchos equipos no contaban con todos los candidatos en el sistema”.

La OEA sostiene que la Dirección de Informática de la JCE tenía previsto descargar la oferta electoral a cada una de las máquinas en su almacén denominado “La Colina”, utilizando para ello una red LAN (Local Área Network). Al descubrir que, con los recursos que contaban hasta el momento, este proceso llevaría más tiempo de lo que tenían planeado y, por tanto, no llegarían a finalizarlo antes de la fecha prevista para el despliegue de las máquinas a los recintos electorales, se decidió utilizar mecanismos de transferencia de la información que no sólo no estaban previstos, sino que tampoco fueron evaluados.