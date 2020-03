Yairo Muñoz fue dejado en libertad por los Cardenales de San Luis

En la mañana de este sábado, el equipo de los Cardenales de San Luis, anunció que el dominicano Yairo Muñoz fue dejado en libertad, luego de que viajara a la República Dominicana sin avisarle al equipo la semana pasada, tras haberse lastimado.

Según el manager del equipo, Mike Shildt, ganador de manager del año en el 2019, Muñoz se quejó bastante la temporada pasada por su tiempo de juego. Shildt también aseguró que el dominicano tenia posibilidades de hacer el equipo.

