Gonzalo Castillo anuncia a Margarita como su compañera de boleta

"No me quitará el sueño que me juzguen por quedarme en mi partido" dijo Margarita Cedeño

Santo Domingo RD.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, anunció este lunes durante la Asamblea Nacional del organismo que Margarita Cedeño será su compañera de boleta para las elecciones del 17 de mayo.

"Vamos a pensar en servir al partido, para servir al pueblo, es un gran honor en que Gonzalo castillo, el Comité Político y a ustedes por confiar en mi para ser su vicepresidenta" indicó Cedeño.

Cedeño, quien es la actual vicepresidenta de la República, irá por tercera ocasión como candidata vicepresidencial del partido oficialista, en las ocasiones anteriores acompañó al presidente Danilo Medina 2012-2016 y 2016-2020.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realiza este lunes su Asamblea Nacional de dirigentes y candidatos de esa organización para orientar sobre los pasos a seguir con miras a las elecciones extraordinarias del próximo 15 de marzo e ir colocando en agenda la consulta presidencial y congresual de mayo.