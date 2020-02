Actores de la sociedad plantean suscripción de acuerdo por la democracia

Exigen esclarecer lo sucedido el 16 de febrero y saludan la participación de OEA, IFES y UNIORE en investigación

Santo Domingo, RD.- Un grupo cerca de un centenar de actores de la sociedad, hicieron un llamado al liderazgo político nacional, para que con la madurez que ameritan las circunstancias, se suscriba un gran acuerdo que recoja los compromisos necesarios para que se respete el voto y se garantice la plena democracia.

Mediante un comunicado las organizaciones firmantes, explicaron que “la suspensión de un proceso electoral en la República Dominicana representa un hecho insólito, vergonzoso y sin precedente en nuestra historia democrática. Lo sucedido el 16 de febrero no puede quedar en el olvido. Exigimos que quede claramente establecido, ¿por qué pasó? ¿cómo pasó? y ¿quiénes fueron los responsables? sobre los mismos debe recaer todo el peso de la ley”.

Asimismo, saludaron la participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y Unión Interamericana de Organismos Internacionales (UNIORE), en las investigaciones, “confiando en que estos organismos internacionales contribuirán a determinar con objetividad e imparcialidad lo ocurrido”.

Insistieron en la importancia de acudir de manera masiva a las próximas elecciones, por lo que señalaron que “debemos avanzar con pasos firmes, decididos a que nada ni nadie atente contra nuestra democracia. Los dominicanos tenemos el derecho constitucional de expresar nuestra voluntad, y queremos acudir de manera cívica a ejercer ese derecho al voto en las próximas elecciones del 15 de marzo y 17 de mayo. Trabajemos por generar las condiciones para que dichas elecciones se celebren de manera transparente y ordenada”.

La publicación concluye reconociendo que “hemos visto las pacíficas manifestaciones de jóvenes en todo el país, y escuchamos sus voces. Compartimos sus anhelos de un futuro mejor para la República Dominicana.”

Es preciso resaltar la diversidad de los actores que conforman la lista de adherentes a este comunicado, dentro de los cuales se encuentran gremios empresariales de todos los sectores, así como sindicatos, academias y diferentes representaciones de la sociedad civil.

Organizaciones firmantes:

 Acción Empresarial por la Educación (EDUCA)

 Asociación de Artesanos de Chacabanas Dominicanas

 Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA)

 Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE)

 Asociación de Dominicana de Distribuidores de Combustibles y Derivados (ADODICODE)

 Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago

 Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido (ADECOR)

 Asociación de Fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carne

 Asociación de Fabricantes de Productos para el Cuidado e Higiene Personal y del Hogar ( AFAPER)

 Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES)

 Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN)

 Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas de la República Dominicana (ASIBENAS)

 Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)

 Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI)

 Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIE Haina y Región Sur)

 Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP)

 Asociación de la Industria del Plástico (ADIPLAST)

 Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD)

 Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB)

 Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF)

 Asociación de Sociedades Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM)

 Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP)

 Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS)

 Asociación Dominicana de Avicultura (ADA)

 Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI)

 Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE)

 Asociación Dominicana de Criadores de Ganado Cebú (ASOCEBU)

 Asociación Dominicana de Diseñadores de Moda

 Asociación Dominicana de Empresas Comunicación Comercial (ADECC)

 Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC)

 Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC)

 Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO)

 Asociación Dominicana de Fabricantes de Cervezas (ADOFACE)

 Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA)

 Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA)

 Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradores de Riesgos de Salud (ADIMARS)

 Asociación Dominicana de Industrias Gráficas (ADIGAS)

 Asociación Dominicana de Industrias Lácteas (ADIL)

 Asociación Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX)

 Asociación Dominicana de Joyerías y Artesanos (ASODOJO)

 Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (ASOCIGAR)

 Asociación Dominicana de Plantas Procesadoras de Carnes ( ASODOPROCAR)

 Asociación Dominicana de Productores de Acero (ADOACERO)

 Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON)

 Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU)

 Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI)

 Asociación Dominicana de Voluntariado Hospitalario y De Salud (ADOVOHS)

 Asociación Dominicana de Zonas Franca (ADOZONA)

 Asociación Nacional de Laboratorios Clínicos Privados (ANDELAP)

 Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH)

 Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

 Asociación Nacional de Industriales de Muebles, Colchones y Afines (ASONAIMCO)

 Asociación Nacional de Productores de Leche (APROLECHE)

 Asociación Nacional de Rent a Car (ANDRI)

 Asociación Nacional de Usuarios No Regulados (ANUR)

 Asociación para el Desarrollo de Santiago (APEDI)

 Barna Management School

 Cámara de Comercio y Producción de La Vega

 Cámara de Comercio y Producción de Santiago

 Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo

 Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR)

 Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE)

 Centro de Reflexión y Acción Social Padre Montalvo SJ (Centro Bonó)

 Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC)

 Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO)

 Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD)

 Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS)

 Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM)

 Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODES)

 Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

 Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES)

 Corporación Zona Franca Santiago (CZFS)

 Federación de Asociaciones Industriales (FAI)

 Federación de Cámaras de Comercio de la Rep.Dom. (FEDOCAMARA)

 Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO)

 Fundación Cometas de Esperanza

 Fundación Grupo Puntacana

 Fundación La Merced

 Fundación Nacional de niños por las Artes (FUNANART)

 Fundación Niños de las Naciones

 Instituto de la Moda de la Republica Dominicana (InmodaRd)

 Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)

 Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

 Jackie’s House, Ministerios Tsidkenu

 Junta Agroempresarial Dominicana (JAD)

 Junta de Desarrollo Gualey (JUDEGU)

 Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAP)

 National Supermarket Association (NSA)

 Organización de Empresas Comerciales (ONEC)

 Pastoral de la Salud - Red de Centros de Salud Católicos y Asistencia

 Patronato Benéfico Oriental

 Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED)

 Save The Children Dominicana

 Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC)

 Unión de Farmacias

 Universidad Central del Este