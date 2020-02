Guaidó regresa a Venezuela luego de casi un mes de gira internacional

Regresa dispuesto a recuperar la Democracia y la Libertad en Venezuela

Venezuela.- El diputado opositor venezolano Juan Guaidó llegó este martes, en horas de la tarde al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, luego de una gira internacional de casi un mes.

"Venezuela: ya estamos en Caracas", escribió Guidó a través de su cuenta en twitter, donde agregó que trae "el compromiso del mundo libre, dispuesto a ayudar a recuperar la Democracia y la Libertad" en Venezuela.

"Empieza un nuevo momento que no admitirá retrocesos y que nos necesita a todos haciendo lo que nos toca hacer", agregó el opositor, quien le advirtió a su militancia que "hoy más que nunca, serán necesarias la unidad, la confianza y la disciplina política" y les pidió estar atentos "ante nuevos anuncios".

Durante la espera, se registraron enfrentamientos entre diputados opositores afines a Juan Guaidó y trabajadores de la aerolínea estatal Conviasa, quienes rechazan las sanciones impuestas contra la empresa por parte de EE.UU.

Guaidó, a pesar de tener prohibición de salida de Venezuela debido a que es investigado por la Justicia del país suramericano por su supuesta vinculación con varios delitos, inició en Colombia, el pasado 19 de enero, un recorrido que lo llevó a varios países de América y de Europa.

"Aumentar la presión al máximo"

En un video compartido la víspera en su cuenta de Twitter, afirmó que regresaba a su país "con el compromiso" de sus aliados de "aumentar la presión hasta el máximo que haga falta", "con acciones y medidas que se irán ejecutando" y con un llamado para reactivar la "lucha popular".

Reiteró, además, que el sector extremo de la oposición que dirige no se medirá en las próximas elecciones parlamentarias y que cuenta con el apoyo "de las principales potencias", que "se han comprometido a desconocer cualquier fraude que intente la dictadura".

Durante su gira, Guaidó se reunió en Colombia con el presidente de ese país, Iván Duque, y luego viajó a Europa, donde intercambió con autoridades en Londres, Francia, Bélgica y España.

De regreso a América estuvo en Canadá y luego sostuvo un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo reconoció previamente ante el Congreso como "el verdadero y legítimo presidente de Venezuela", al tiempo que prometió aplastar "la tiranía" de Maduro.

Washington, que no reconoce al Gobierno de Nicolás Maduro, manifestó su respaldo a Guaidó tras su autoproclamación como "presidente encargado" hace un año, y ha intensificado sus medidas punitivas contra Venezuela, como forma de ejercer presión para forzar la salida del mandatario venezolano.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, desestimó que Guaidó fuera detenido al llegar a su país y catalogó su recorrido como un "paseo turístico". "La verdad a nosotros no nos afecta. No va a pasar nada, él es la nada y la nada no puede generar otra cosa que no sea la nada", afirmó.

Fuente: RT