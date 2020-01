Pastor Dio Astacio se distancia llamado Ezequiel Molina que pide no votar por Faride Raful

Consideró que también debe señalar a otros políticos que expresan igual postura

Santo Domingo, RD.- El pastor evangélico Dio Astacio se distanció del llamado hecho por el también pastor Ezequiel Molina Sánchez, quien pidió a los cristianos no votar por Faride Raful, candidata a senadora por el Distrito Nacional, por su rechazo a ley que obliga la lectura de la Biblia en las escuelas.

Consideró que el vicepresidente del Ministerio Batalla de la Fe, debe señalar a otros políticos que expresan igual postura.

A través de cuenta de Twitter, Ezequiel Molina Sánchez, posteó: "El pensamiento de esta legisladora es muy claro, ella no apoya lo que dice la ley 00-44 que establece la lectura y enseñanza de la Biblia. Por favor, no más mentiras, esa es su línea y son los intereses que representa. Ella no debe recibir el voto de los cristianos. Simple!".