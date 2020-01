Sharlene interpreta canción en filme de Will Smith y Martin Lawrence

“Manuela” es el título del tema

La multifacética cantante, compositora y actriz dominicana Sharlene sigue cosechando éxitos. Muestra de ello es que figura en el ‘soundtrack’ de la esperada película “Bad boys for life” que protagonizan los destacados actores hollywoodenses Will Smith y Martin Lawrence.

El tema de Sharlene que aparece en el filme se titula “Manuela” y es una colaboración con Farina y Tainy. En él, la artista demuestra su gran capacidad de fusionar sus característicos ritmos pop urbanos con el talento de la colombiana y el reconocido productor incorporando sonidos caribeños y urbanos para darnos un tema irreverente y único.

En una de las galas de estreno de “Bad boys for life”, se pudo apreciar a la dominicana compartiendo en la alfombra roja con Will y Martin, quienes además no dudaron en bailar a ritmo del contagioso coro de “Manuela”.

Como si fuera poco, Sharlene está llevando a su audiencia a un recorrido musical con el estreno de su esperado álbum debut “VIAJE”.

El disco incluye grandes éxitos junto a importantes exponentes de la música como Zion & Lennox en su tema “San Pedro”, “Me Siento Bien” al lado de Fuego, “El Vecino” junto aLalo Ebratt, “Quién Dijo Miedo” en colaboración con Mike Bahía, y otros grandes temas como “Yo Pago Lo Mío”, Aerofobia” y “Manuela”.

Sharlene nos embarca en una aventura con este “VIAJE” donde demuestra lo verdaderamente multi-talentosa que es y presenta nuevos temas como, “Pegaito”, con la colaboración del talentoso cantante venezolano Nacho, “Eres Para Mi” junto al rapero venezolano Big Soto y “Gravedad” junto a Mariah.

Desde el inicio de su carrera musical, Sharlene se ha ganado el cariño del público internacional con su carisma, sensualidad y melódica voz. Hoy, nos regala 12 temas con los que nos aventura en un innolvidable “VIAJE”.

TEMAS:

1. Manuela ft Farina y Tainy

2. Gravedad ft Mariah

3. Pegaito ft Nacho

4. Eres Para Mi ft Big Soto

5. El Vecino ft Lalo Ebratt, Trapical Minds

6. La Dieta

7. Me Siento Bien ft Fuego

8. Quien dijo Miedo ft Mike Bahía

9. Aerofobia

10. San Pedro ft Zion y Lennox

11. Yo Pago lo Mío

12. Que Hago Contigo

MÁS SOBRE SHARLENE:

En tan solo año y medio, se apoderó de la cartelera Tropical de Billboard tres veces con sus sencillos “Mal de Amor” junto a Servando y Florentino, “Aquí Nadie Toca” feat. Mozart La Para y con su colaboración con Mozart La Para y Nacho en “ToyEnamorao.”

En el 2016, Sharlene estrenó una colaboración con Luny Tunes, Maluma y Don Omar, “La Fila.” Luego de unirse a un elenco de estrellas de la nueva serie de FOX, “Star,” Sharlene deleitó a todos con el lanzamiento de una nueva colaboración con Don Omar llamada “Encanto.”

Con su voz cautivadora y su estilo musical único, Sharlene firmó con Universal Music Latin Entertainment en octubre de 2017 y llevó su música a un siguiente nivel. “Viaje” es su álbum debut bajo esta compañía discográfica.

• Sus primeros tres sencillos “Mal de Amor”, “Aquí Nadie Toca” y “Toy Enamorao” fueron #1 en Billboard Latino

• Más de 75 millones de vistas en YouTube

• Nominada en 2016 a Premios HTV “Mejor Artista Femenina”, Premios Soberano “Artista Revelación” y “Mejor Colaboración”

• Recibió en 2015 el reconocimiento ICON: New Star de Para Todos Magazine

• Recibió recientemente el botón de YouTube por más de 100,000 de suscriptores

• Recibó 4 Premios Pepsi Music