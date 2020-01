Video: Mira como esta mujer le pide matrimonio a su novio

View this post on Instagram

Circula un video en el que se ve como una mujer se la ingenia para pedirle matrimonio a su pareja, luego de hacerle creer que era un desaire. Esto, según los usuarios de redes sociales, habría ocurrido en Higüey durante la celebración del cumpleaños de la dama organizado por su novio. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #TVdominicana