Mueren todos los ocupantes del avión ucraniano estrellado en Irán

Un vuelo comercial de la compañía Ukraine International Airlines (UIA) se estrelló luego de despegar del aeropuerto internacional Iman Jomeini con 176 personas a bordo, que fallecieron en el accidente, según han confirmado fuentes oficiales.

Según la agencia iraní ISNA, el siniestro se produjo por un fallo técnico ocho minutos después del despegue. La nave era un Boeing 737-800, que cubría la ruta Teherán - Kiev. De acuerdo con las primeras informaciones, el aparato cayó en las inmediaciones del enclave de Parand, que alberga un área residencial y zona industrial.

Medios iraníes informan de que los equipos de rescate se han desplazado al término de Shahriar. Las primeras imágenes del lugar del siniestro muestran un terreno abierto con numerosas partes del fuselaje esturreadas, dando a entender que el impacto ha sido considerable, mientras personal de emergencias, con máscaras antihumos, recuperan los cuerpos de las víctimas.

De los 176 ocupantes del avión siniestrado, nueve personas pertenecían a la tripulación y de los 167 pasajeros, cuyas nacionalidades se dividen así, según ha informado el ministro de Exteriores ucraniano: 82 iraníes, 67 canadienses, 11 ucranianos (9 de ellos, tripulación), 10 suecos, 4 afganos, tres alemanes y tres británicos.

Citado por el medio Khabar Online, un representante de la Media Luna Roja aseguró que el avión no había alcanzado ninguna vivienda. Un vídeo muestra el momento del impacto, ocurrido a primera hora de la mañana.

En el fuselaje del avión pueden apreciarse llamaradas, que no cesan hasta que este se estrella. La agencia oficial ISNA precisa que el vuelo trágico, llamado PS-752, había despegado con una hora de retraso en Teherán. No detalla la razón. La televisión iraní dijo que el accidente se debió a problemas técnicos pero no dio detalles, informa Reuters.

