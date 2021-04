Trabajadoras sexuales se auxilian de Only Fans para poder sustentarse en tiempo de COVID-19

Según estadísticas Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), el 80 por ciento de sus miembros han visto mermado sus ingresos a raíz de la crisis económica y sanitaria generada por la COVID-19

Santo Domingo, RD.- Con la llegada del Sars Cov 2 o coronavirus al mundo, el trabajo de la prostitución prácticamente desapareció, debido a que este oficio requiere mantener una relación física entre dos o más personas, situación que aumentaría considerablemente el contagio del virus

“Muchas mujeres que realizan este tipo de trabajo llegaron a desesperarse, ya que al inicio de la pandemia tuvieron miedo al ver la cantidad de muertes que ocasionaba el virus, pero al notar que ya no tenían que comer y las deudas se les acumulaban, no tuvieron de otra que salir a las calles”, narró Jacqueline Montero, presidenta de la Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU).

La también exdiputada por el municipio de Haina en conversación con CDN lamentó que la pandemia afectara el oficio de esas mujeres de tal manera que ellas han tenido que pasar hambre junto a sus familias.

Reveló que en el país hay alrededor de unas 200 mil trabajadoras sexuales y que el 80 por ciento de esas féminas vieron afectados todo su sustento de vida por las restricciones impuestas por la pandemia.

“Estas chicas, la mayoría son cabeza de hogar, han tenido que recurrir a otras alternativas para poder conseguir el pan de cada día, algunas han cambiado la modalidad haciendo citas por teléfono y páginas web como es la famosa red social “Only fans”, señaló Montero cuando conversaba con www.cdn.com.do.

Al ser preguntada de que si el movimiento tiene cifras de mujeres afectadas por COVID-19, Montero detalló que no tienen cifras oficiales, sino que las mujeres que se han infectado lo informan, pero no guardan ningún registro.

“Yo no manejo ese número, yo no manejo ese dato, tu sabe que hay gente que le dio COVID y que ni cuenta se dio, que creyó que fue una gripe mala. Algunas dicen que tienen o que le dio, pero no te se decir número, esa estadística así no la manejo, porque son demasiadas trabajadoras sexuales que tenemos en el país y ni siquiera todas están inscrita en MODEMU, nosotras de manera directa le llegamos a una parte y de manera indirecta con los trataditos de prevención y los kits de protección nosotros le llegamos, pero no tenemos un número exacto de cuantas se contagiaron. Lo que si hay es estudios de VIH”, respondió Montero.

En otro orden, Montero denunció que se mantienen los maltratos por parte de agentes de la Policía contra las trabajadoras sexuales, complicando aún más la difícil situación que están atravesando, ya que se vieron obligadas a salir en horarios de toque de queda, lo que provocó que fueran maltratadas física y verbalmente.

Otra alternativa que tuvieron que tomar las trabajadoras sexuales, fue volver con sus antiguas parejas, la que habían tenido que abandonar por recibir maltratos por el oficio que ejercen.

Además, la exlegisladora también reclamó que este nuevo Gobierno tome en cuenta a las trabajadoras sexuales, y poder formar a las chicas en otra actividad y con el propósito de que puedan dejar de realizar este tipo de oficio.

Sobre MODEMU

El Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) se fundó en noviembre de 1997 para trabajar en la protección de la salud y defensa de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales de la República. Es la única organización dominicana que agrupa a las mujeres trabajadoras sexuales con el objetivo de mejorar su calidad de vida, haciendo un especial énfasis en los derechos de las mujeres.

MODEMU es una entidad que focaliza su trabajo en temas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, defensas de los derechos y empoderamiento de sus registradas.

Por: Ysaura Ramos