Doctor Wilson Roa define como buen augurio llegada de primeras vacunas anticovid a RD

Santo Domingo, RD.- El expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, definió como un buen augurio la llegada de las primeras 20,000 dosis de las vacunas contra la COVID-19 al país.

Explicó que muchos países con más recursos económicos que la República Dominicana se les ha dificultado la adquisición de la vacuna.

“Yo creo que la llegada de la primera partida de las vacunas es un buen augurio en virtud a la crisis que hay actualmente en la distribución de la vacuna a nivel mundial”.

Roa manifestó que estas vacunas le quitan un poco de “presión” a todo el personal de salud que está “en el terreno de juego” luchando contra esta enfermedad. Pero les recomendó no bajar la guardia luego de ser vacunados “porque a pesar de que se le vacune, que recuerden que hay una segunda dosis a ponerla a los 21 días o a los 28 días para motivar a la creación de los anticuerpos necesarios para conseguir la protección”, expuso.

Dijo, además, que las instituciones certificadas y científicamente autorizadas como la Sociedad Dominicana de Pediatría, la de Infectología, Neumología, Epidemiología y la Convención de Estudios de Investigación Pediátrica han llamado a la población dominicana a vacunarse y a confiar en la vacuna y reiteró que son las instituciones profesionales que más criterio tienen, “el resto es un asunto de opinión particular, y como particular usted le da ese trato”, respondió a la periodista Katherine Hernández al preguntarle su opinión sobre la posición que el Colegio Médico Dominicano mantenía de preferir la vacuna de Pfizer y no de AstraZeneca.

“La actitud que debemos hacer es de esperar la mayor cantidad posible en el menor tiempo para proteger la mayoría de nuestra población, porque no es suficiente vacunando el personal”, expresó.

En ese contexto, dijo que las personas indocumentadas que residen en el país también tienen que ser inmunizadas, “mientras yo vacune la población dominicana y a los indocumentados no los vacune, esos indocumentados pueden ser el enlace del vector para el contagio de la población dominicana que en el tiempo no se haya podido vacunar”.

Comentó que a pesar de que la Dirección General de Migración tiene “muchos recursos” no funciona correctamente, “aquí el libre tránsito de todos los indocumentados está porque aquí no queremos reglamentar y (…) todas las avenidas ocupadas por indocumentados las ve todo el mundo, menos Migración”.

El doctor Roa se expresó en estos términos al ser entrevistado en el noticiario Enfoque Final que se transmite por CDN, canal 37.

Por: Joseiri Novas