Vistas Públicas: Julio César Madera Arias

Santo Domingo, RD. – Julio César Madera Arias, quien es postulante a juez del Tribunal Constitucional (TC), consideró este lunes la aplicación de la eutanasia como método de muerte digna en el país.

El senador Bautista Rojas Gómez, actuando como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuestionó a Arias sobres este tema, el cual explicó que la Constitución expresa claramente que las personas pueden disponer libremente de su cuerpo.

Tras el cuestionamiento del senador explicó, que si se puede valorar es por la ponderación de que se aplique en el principio de favorabilidad constitucional y las jurisprudencias internacionales con aquellos países que la República Dominicana tiene tratados, “entonces si llegara un recurso al efecto, pudiera considerarse”, expresó.

Aunque recordó que la Constitución dominicana prohíbe la interrupción de la vida desde su concepción o fecundación.

La eutanasia es la intervención aceptada voluntariamente por el paciente y realizada por un profesional médico, que acelera la muerte de un paciente desahuciado.

Dijo que «Yo particularmente les digo a ustedes que nunca he hecho nada vergonzoso, puedo citar que nunca he dejado de pagar la luz,agua, teléfono,cable. Nunca un cobrador, ni un policía en la puerta de mi casa, nunca he engañado a nadie, no le debo un centavo a nadie, en fin, ni siquiera una infracción a la ley de tránsito».

Pidió al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) un voto de confianza.

«Yo les pido a ustedes que me den un voto de confianza, y que no lo hagan por mí, háganlo por personas como José Francisco Peña Gómez, un hombre humilde, el más grande líder de toda la historia de masa… que han sido tan mezquino con él que no lo dejaron ser presidente de la República, no le reconocen que fue el verdadero líder de la Revolución del 65, porque Caamaño fue el principal héroe (…) No lo hagan por mí, porque yo soy como ese hombre que caminaba descalzo en el desierto».

