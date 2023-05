Video: abogado de «El Dotolcito» sale al paso de Tolentino

El abogado Andrés Toribio, defensor legal de Wesley Vicent Carmona, «El Dotolcito», aseguró que el imputado desconocía que se llevaría a cabo el atraco en donde resulto muerto el joven de 19 años, Joshua Omar Fernández.

«Él es un joven que estaba haciendo el proceso para la univerdad. Un joven que apena tiene 18 años y lo que se está ocurriendo en las redes sociales no es lo mismo. Lo que se «litiga» en redes sociales no va a la audiencia. (Por eso) esas informaciones de algunos comentarista y periodista no tienen validez», expresó el abogado en relación a los cargos presentados.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes 12 meses de prisión preventiva en Najayo para Wesley Vicent Carmona, «El Dotolcito», por el hecho.

Momento antes fue impuesto un año de prisión preventiva contra Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito, también involucrado en el hecho.