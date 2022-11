Venta ambulante el refugio de los desempleados

Santo Domingo, RD. – Desde el año 2012 cada 14 de noviembre se celebra el día internacional del Vendedor ambulante como iniciativa de la Alianza Internacional de Vendedores de Calle.

Con esta efeméride se reconoce a los vendedores ambulantes e informales, uniendo esfuerzos para defender sus derechos y los retos que debe enfrentar este sector. Además, resaltar la importancia de la protección a estos trabajadores que trabajan en la vía pública.

También se valora el espíritu creativo y empresarial de este sector informal, así como su importancia y su contribución a la economía global.

La pandemia del COVID-19 no solo desató una crisis sanitaria sino también en el campo laboral. De acuerdo a un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más afectadas en cuanto al deterioro de las condiciones laborales se refiere.

República Dominicana no ha sido la excepción, pues con las medidas de confinamiento dispuestas a inicios de la pandemia más de 400,000 personas perdieron sus empleos y ahorros, cargando en sus hombros con el peso de sustentar un hogar.

Esta situación llevó a muchos profesionales desempleados a dedicarse a la venta ambulante y utilizarla como refugio y estrategia de supervivencia.

Pese a que desde el tercer trimestre 2020 el mercado laboral inició un proceso de normalización gradual en el que se han ido recuperando parcialmente los niveles de ocupación producto del impacto positivo de las medidas fiscales y monetarias implementadas para mitigar los efectos de la pandemia, algunos no han podido reinsertarse en el mercado laboral de manera formal.

Tal es el caso de Guillermo Enrique De los Santos, es psicólogo de profesión tiene 67 años de edad. Con lágrimas en los ojos expresó cómo la pandemia se llevó su estabilidad económica y ahora mismo se ha visto en la necesidad de vender caramelos, para sustentar a sus tres hijos que aunque no viven con él su responsabilidad de padre lo motiva a hacer este trabajo.

Nunca pensé tener que hacer esto, no es algo que me guste, pero lo hago por necesidad. Además, por la edad que tengo es difícil que una empresa me quiera emplear, tengo dominio de inglés y anteriormente trabajé en algunos call center, pero ya no me contratan indicó Guillermo.