Vaguada generará aguaceros en horas de la tarde en el país

Santo Domingo, RD.- La Oficina Nacional de Meteorología indicó que a pesar de la incidencia de una débil vaguada al noreste de la isla en el océano Atlántico, la semana laboral inicia con pocas lluvias.

Después del mediodía, la vaguada en combinación con los efectos del viento, provocarán incremento de la nubosidad con aguaceros localmente moderados y aisladas ráfagas de viento.

Onamet continúa dando seguimiento a la evolución y desplazamiento de esta tormenta la tormenta tropical Peter, localizada al este de Las Antillas Menores.

Asimismo, se forma la Tormenta Tropical Rose, localizada al Sur de Cabo Verde, por su posición y desplazamiento, este no representa peligro para el país.

Onamet informa acerca de los restos de la tormenta Odette, ubicados al sur de Terranova con bajo potencial para convertirse en un ciclón no tropical.

Además, una activa onda tropical ubicada al sureste de la Isla de Cabo verde, la misma posee potencial medio para convertirse en ciclón tropical en las próximas 120 horas.

Las temperaturas se mantienen calurosas con una máxima entre 33º C y 36º C, la mínima entre 23º C y 25º C.

Las tormentas Peter y Rose con tendencia a continuar alejándose hacia el océano Atlántico por lo que las costas del país libres de restricciones.