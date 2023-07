Uso eficiente de energía ante calor extremo: recomendaciones de Edesur

Santo Domingo, RD.- La empresa Edesur Dominicana informó que producto de la ola de calor que se registra en el país se ha producido un incremento en la demanda de energía, llegando a registrar niveles históricos en el consumo.

El intenso calor provoca un consumo mayor en los electrodomésticos, especialmente en los equipos de enfriamiento, por lo que la empresa llamó a sus clientes hacer uso eficiente de la energía que consume.

Además, informó a sus clientes, que la ola de calor excesiva, provoca que algunos equipos incluso consuman «hasta cinco veces más energía de lo habitual«, afirmó la empresa.

Edesur Dominicana informó, además, que producto del incremento de la demanda, se generan mayores averías debido al sobrecalentamiento de los transformadores. Aclararon que la situación provoca el disparo de cut outs y fusibles, dejando como consecuencia interrupciones en el servicio en algunos sectores.

Uso eficiente de energía eléctrica

Entre las recomendaciones que hace Edesur para el uso eficiente de energía es utiliza el aire acondicionado en 23 grados Celsius y limpiar sus filtros. Sustituir los bombillos de alto consumo por los de LED.

También, aconseja no descongelar comidas en el microondas. Evita abrir con frecuencia la nevera. No llevar alimentos calientes a los refrigeradores. Evita dejar encendida la bomba de agua. Apagar las luces innecesarias. Apaga el abanico cuando no lo estés utilizando. Finalmente, desconectar los aparatos que no están siendo utilizados para evitar el llamado consumo vampiro, como cargadores de celular, computadoras, microondas, router, entre otros.

En verano consumimos más energía⚡



En estos meses:



✅ Utiliza el aire en 23 °C.



✅ Evita abrir con frecuencia la nevera.



✅ Apaga el abanico cuando no lo estés utilizando.



✅ Y evita dejar encendida la bomba de agua. pic.twitter.com/VK2YMbwgdp — Edesur Dominicana (@EdesurRD) July 20, 2023