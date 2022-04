Samaná.- El bachatero Teodoro Reyes sufrió un accidente la noche del jueves Santo cuando se traslada por la carretera Sánchez en esta provincia.

El famoso bachatero de generaciones dio a conocer el hecho en su cuenta de Instagram que dice lo siguiente.

“Hola mis amigos Le habla Teodoro reyes. Les informo que la noche del jueves santo he sufrido un accidente en la carretera Sánchez Samaná dónde he sufrido lesiones Leves las cuales me veo obligado a cancelar todas las actividades hasta nuevo aviso, no se preocupen que hay Teodoro Reyes para rato”, es el escrito colgado junto a las fotos de accidente por el equipo de Teodoro Reyes.

El artista tenía programado presentarse mañana sábado 16 junto a la princesa del acordeón en Rancho Paraíso de Jobo Dulce, mientras el promotor de la fiesta estará avisando si se realiza por ritmo típico.

