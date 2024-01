Se encuentran estables hijo y esposo de mujer que murió junto a su bebé por intoxicación

Santo Domingo, RD. –El esposo e hijo de la señora que murió junto a su bebé por intoxicación, tras la fumigación de un apartamento en Torre Da Silva 3 del Distrito Nacional, se encuentran estables, aunque aún permanecen hospitalizados, según lo informado por la empleada doméstica de la familia.

Los efectos nocivos de la sustancia utilizada con el fin de eliminar plagas que destruyen la madera, afectaron a la familia, siendo la señora Adelle Ruiz León y su hija, las víctimas mortales.

«Su mamá me dijo ahorita que estaban estables, pero yo no lo he visto». Expresó la señora, quien agregó que no sintió el olor del químico.

RECOMENDAMOS LEER: Mujer y su bebé mueren intoxicados por fumigación contra comején

Mientras el cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional aplicó protocolos para evitar que la sustancia se continúe expandiendo. Además se dispuso la evacuación de la torre. También agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional iniciaron una investigación para determinar a ciencias ciertas cómo ocurrieron los hechos.

Otras víctimas de tragedia por intoxicación con veneno de fumigar lamentan lo sucedido

Tragedias similares a la ocurrida el sábado, donde una madre y su bebé perdieron la vida por intoxicación, luego de que fumigaran un apartamento vecino en la Torre Da Silva del Distrito Nacional, donde residían, habían tocado otras familias, quienes lamentaron que casos como este se vuelvan a repetir.

Tras de la divulgación de esta noticia, dos familiares de personas tocadas en hechos similares han escrito expresando su pesar a través de la red social Instagram.

La primera en hacerlo fue la hija de una señora que falleció intoxicada hace más de diez años. La misma expresó que «hoy la tragedia por la fumigación me toca muy de cerca. Esto ha movido toda mi alma y el dolor que llevo en mis hombros desde hace más de 10 años».

La señora, quien escribió de la cuenta lauruguayatarteria, dijo ser extranjera y que reside en el país hace más de 27 años. Destacó la gran acogida que le brindó el país. Por lo que dijo tener el deber de dar el testimonio de lo ocurrido con su madre.

Yasser Mármol

El publicista Yasser Mármol, hijo de José mármol, vicepresidente del Banco Popular, escribió en su cuenta de Twitter, que ante el hecho siente impotencia, rabia y dolor.

«Impotencia, rabia y dolor es lo que sentimos Joanna (mi esposa), nuestra familia y yo, por la tragedia causada por la intoxicación letal con veneno de fumigación en torres residenciales». Yasser Mármol

Dijo que a ellos les pasó exactamente igual, encontrándose en la tranquilidad de su hogar hace 9 años, agregando que sobrevivieron milagrosamente.