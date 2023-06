Senado de NY aprueba homologación de licencia de conducir dominicana

Hugo Beras es el primer funcionario dominicano que logra un proyecto en el Senado de NY.

Nueva York, EUU.- El Senado del Estado de Nueva York (NY) anunció la aprobación del proyecto de Ley S4329A. Este le permitirá a la diáspora dominicana asentada en ese estado homologar su licencia de conducir.

El logro legislativo de ese proyecto, auspiciado por el senador de NY Luis Sepúlveda, crea un precedente para el país. Esto convierte al gobierno del presidente Luis Abinader en el primero en lograr una aprobación de Ley de esa naturaleza.

Se recuerda que el pasado mes de mayo el titular del Intrant se reunió con los senadores del estado de NY. Esto para impulsar el proyecto, que autoriza al comisionado de vehículos motorizados el intercambio u homologación de licencias de conducir con residentes dominicanos.

Exciting news! Bill S4329A promoting driver's license reciprocity has passed in the @NYSenate! This allows license recognition and exchange between jurisdictions, prioritizing safety and uniform standards. Thanks to @PhilRamos6AD @MannyDeLosSanto @TaiwanInNewYork and @hugoberas pic.twitter.com/dtwd1E7Lak