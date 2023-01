Sandy Saviñón, un nuevo rostro  joven en “El Mismo Golpe con Jochy”

Santo Domingo, RD.- El comunicador Sandy Saviñón se une al elenco del programa “El Mismo Golpe con Jochy Santos”. Allí compartirá roles con importantes personalidades como Albert Mena, Diana Filpo, Josell Hernández e Irina Peguero.

El ingreso de Saviñón al programa de entretenimiento, que cuenta con una trayectoria de más de 25 años, se da mientras estuvo como participante invitado por algunos meses.

El amigo Albert Mena me invitó. Acepté y aquí estamos. Me emociona bastante porque es un programa el cual he seguido por varios años. Además, representa un reto interesante en mi carrera. Sandy Saviñón, comunicador.

Manifestó que su mayor reto en el programa que se transmite de 5:00 a 8:30 p.m. por Zol 106.5 FM es que tendrá que abrirse a producir y realizar dinámicas de humor y realizar imitaciones en radio. Saviñón viene de la radio analítica donde fungía como comentarista. Expresó estar “totalmente agradecido por la oportunidad”.

Recalcó que, con su entrada a este programa, combinará su trabajo con el que realiza en la radio, en Notas de Jazz con Sandy Saviñón. También el podcast Reels Toc y ahora con Diana Filpo, en “Dando En La Diana Radio”, por Top Latina 101.7.

Sandy Saviñón es Licenciado en Comunicación Digital y en Derecho. Cuenta con varios diplomados internaciones sobre cine y cultura. También es locutor, maestro de ceremonias y voz comercial para varias marcas.