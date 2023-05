Salud Pública cierra tres consultorios de medicina natural; fabricaban medicamentos sin licencia

El Ministerio de Salud Pública a través del Viceministerio de Garantías de la Calidad y su Dirección de Habilitación de Servicios de Salud, notificó el cierre de tres establecimientos por violación al artículo 99 de la Ley General de Salud 42-01.



Los establecimientos cerrados ofrecían sus servicios fuera de la ley, bajo la responsabilidad y marca del Doctor Cerda, con tres ubicaciones, localizados en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y en la provincia de Santiago, a los cuales se les dio un cese inmediato de sus servicios.



Los negocios cerrados por Salud Pública son:

Tienda de Medicina Natural ARCT, donde ofrecían venta de medicina natural, y consultas de Nutrición Deportiva y Clínica, Obesidad, Medicina Alternativa y Terapia Sexual, ubicado en la avenida Charles de Gaulle, No. 25, Santo Domingo Este, y Fundación Nutricional Doctor Cerda, en la calle Alberto Beltrán, No. 40, de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, donde operaban dos consultorios médicos, para consultas de Medicina Alternativa, Endocrinología, Obesidad y Medicina Deportiva; Además contaban con un laboratorio para la fabricación y elaboración de medicamentos naturales, bajo el nombre comercial de Geonatura, con un local abierto en la avenida Restauración No. 84, de Santiago.



Los operativos de cierre fueron realizados el miércoles 24 de mayo, por inspectores del viceministerio de DIGEMAPS y técnicos de la Dirección de Habilitación, quienes comprobaron que dichos establecimientos operaban fuera de la Ley 42-01, ya que no contaban con las licencias correspondientes, ni con los registros sanitarios, requeridos para la debida fabricación, distribución y comercialización de medicamentos.



El Ministerio de Salud Pública, mantiene el llamado permanente a los prestadores de servicios de salud, públicos, privados e independientes, a realizar sus procesos de habilitación, y en otros casos, a solicitar los registros sanitarios correspondientes, para evitar suspensiones temporales o definitivas de sus establecimientos, visitando la página, Ventanilla Única – https://servicios.msp.gob.do.