La Vega, RD. – Luego que se difundiera un rumor de que en Jarabacoa habían varios pacientes padeciendo de cólera, el director regional de salud de la provincia de la Vega, doctor Nelson Cosme aseguró que por el momento no hay casos positivos.

Agregó que hay casos de enfermedades diarreicas agudas, asegurando que la mayoría de los casos que le han hecho la prueba, han salido con ameba histolytica.

«Por esta razón nosotros queremos llamar a la ciudadanía a que no se alarmen, por estas informaciones de que hay cólera aquí en Jarabacoa. No, no hay cólera aquí en Jarabacoa».

El funcionario informó que se ha iniciado un proceso de análisis a las aguas. Esto para determinar si esa es la razón por la cual se han enfermado con diarrea aguda varios munícipes.

«Estamos evaluando las aguas para tratar de ver si el problema está en las aguas que toman las personas de aquí de Jarabacoa. Estamos haciéndole análisis incluso a las aguas que se venden privadas embotelladas. En fin estamos tratando de ver cuál es la causa de estos procesos diarreicos que están produciendo en Jarabacoa». Dijo el doctor Nelson Cosme, director provincial de Salud, la Vega.

Cosme pidió a la población no poner asunto a los rumores y recibir cualquier dato de las fuentes oficiales.

Estamos pidiendo que no se lleven de rumores. Estamos vigilando los casos, vamos a continuar haciendo las pruebas a cada caso. Nelson Cosme, director provincial de Salud en la Vega.

Además sugirió a la población sobre el lavado de manos, que utilicen agua potable y clorificada y aconsejó coser bien los alimentos.

En cuanto al dengue, dijo Que está controlado en la provincia, aunque aseguró que hay algunos casos, por ser una enfermedad endémica.

Llamó a la población a que eliminen los criaderos de mosquitos

Con relación a los pacientes internos afectados con diarrea aguda, dijo que se encuentran a la espera de las pruebas para determinar las causas de la afección de casos diarreicos.