Seis de los internos resultaron heridos.

Najayo, San Cristóbal.- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que una requisa en dos módulos del Centro de Corrección de Nayajo Hombres provocó el motín que se escenificó este sábado en el penal.

Una comunicación enviada desde la Procuraduría indica que además de realizar la requisa, los agentes de vigilancia penitenciaria tuvieron que movilizarse ante la acción de los privados de libertad de dos módulos que provocaron un alboroto para resistirse a la revisión realizada por la Subdirección de Seguridad de la DGSPC.

La acción de los privados de libertad llevó a la rápida intervención de las Unidades Especiales de la DGSPC. Y que también diligenciaron la presencia de agentes de la Policía Nacional y personal de auxilio del Sistema 911. Seis de los internos resultaron con contusiones.

La DGSPC explicó que luego del incidente los agentes custodias del recinto tomaron su control e iniciaron el proceso de almuerzo. Así como las visitas infantiles programadas, sin ningún contratiempo.

Las autoridades habrían ocupado un teléfono móvil, seis objetos cortopunzantes y seis porciones de un polvo blanco que se presume es cocaína durante una requisa practicada esté sábado en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo.

Elvis Ventura, director del penal, aseguró que no hubo muerto en el incidente y que seis personas resultaron con heridas. Indicó que todo volvió a la normalidad y que los videos que circulan en redes sociales de supuestas muertes son falsas.

Versión de un recluso de Najayo

Sin embargo un recluso narró a CDN que la acción de los agentes penitenciarios se produjo porque algunos se negaron a comer. Y que la acción provocó que los vigilantes comenzaran a disparar a los pabellones.

Indicó que en ningún momento los presos quemaron colchones ni realizaron acciones vandálicas. Además, reveló que el actual director del centro supuestamente habría sido herido por un preso, cuando este estaba en libertad. Y que esa acción ha hecho que tome represaría contra todos.

“En realidad, el trato que nos están dando en realidad no es el adecuado. El actual director habría sido herido por un preso. Algunos no querían comer, le entraron a cartuchazos, hay un herido en la barriga, dispararon para los pabellones, sin que los presos quemaran colchones ni hicieran revueltas”, dijo el recluso que no reveló su nombre por seguridad.