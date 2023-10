Se agudiza crisis interna del PRM en Sánchez Ramírez

Sánchez Ramírez, RD. – La crisis interna que afronta el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia Sánchez Ramírez tras dar conocer los candidatos seleccionados de cara a las elecciones venideras se agudiza cada vez más, como nos cuenta Daury Reyes en el siguiente reporte varios aspirantes Alcaldes y directores de juntas distritales fijaron posición apropósito del tema.

En Hernando Alonzo, una de las localidades donde en esta provincia, fue acogida la convención como método de elección y donde resultó ganador Deudy Álvarez con una diferencia mínima de 40 votos su contrincante Víctor Alfonso Sánchez denunció varias acciones fraudulentas y arbitrarias durante este proceso interno.

Votaron unos 372 peledeístas y 53 y 53 miembros de La Fuerza del Pubelo,para un tatal de 400 personas migradas. Una 160 boletas, en cuanto al nivel presidencial, fueron depositadas en blanco. Dijo Alfonso Sánchez, aspirante a dirigir Ayuntamiento D.M. Hernando Alonzo

En tal sentido abarrotó de dirigentes perremeístas el ayuntamiento de esta zona advirtiendo que no participarán en el nivel municipal en las próximas elecciones si su partido no acoge la revisión del proceso.

“El Querido” también salió al frente

Mientras que en el distrito municipal de Angelina Francisco Luna “El Querido” salió al frente contrario a la selección mediante encuesta de la candidatura a la sindicatura de esta localidad resultando electo Pedro Reyes Ñapo. Calificó esta facción contraria como impopular.

Asimismo al no reconocer los resultados de las encuestas presentados por el PRM, estos dirigentes presentaron varios estudios que daban como ganador a su aspirante. Advirtieron que seguirán en apoyo solo a los niveles presidencial y congresual.

Entre tanto, el ex Alcalde del municipio Fantino y aspirante a retomar el cargo por el PRM Leonardo Bautista “El Bardaco” junto a su maquinaria de dirigentes del partido oficialista ,al no resultar favorecido por las encuestas que según los resultados ofrecidos de manera oficial por el PRM señalan al joven Damián Núñez como ganador, ofreció una rueda de prensa donde anunció que solo trabajará en el nivel presidencial de cara a los comicios venideros.

En lo que sí coinciden estos dirigentes municipales del PRM en la provincia Sánchez Ramírez es en que no abandonarán las filas de su partido. Sin embargo dejaron abiertas las posibilidades de no respaldar a sus contenedores internos, no obstante a ser los candidatos oficiales de su mismo partido político.

Por: Daury Reyes