Muere uno de varios haitianos que intentaron desarmar militares dominicanos en Dajabón

DAJABON, RD.-El Ejército de República Dominicana está llevando a cabo una investigación para esclarecer los detalles de un incidente, en el que miembros de la institución recibieron un intento de agresión por parte de un grupo de haitianos armados que tenían la intensión de despojar de sus armas a los militares dominicanos.

El incidente tuvo lugar en horas de la madrugada en el puesto de control “La Javilla”, situado en la parte oeste del muro fronterizo, en el área de La Vigía, en la provincia Dajabón, donde los militares dominicanos trabajan en impedir la entrada ilegal de ciudadanos haitianos.

Los soldados repelieron el ataque con el objetivo de proteger su integridad física, resultando herido uno de los ciudadanos haitianos, mientras que los demás huyeron hacia su territorio; el herido, aun sin identificar, falleció mientras era trasladado al Hospital Ramón Matías Mella de esta provincia.

Al momento de este altercado, uno de los vehículos de patrullaje resultó afectado por un impacto de bala, el cual se presume provino de la multitud; en la pesquisa del lugar, fue encontrada un arma de fabricación casera denominada “chilena”.

“La seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos y de aquellos que sirven en nuestras Fuerzas Armadas son de suma importancia, y nos comprometemos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su protección”, informó el Ejército, a través de unas declaraciones.

En el lugar del incidente el cual ha sido reforzado, militares dominicanos recolectaron varias municiones y una arma de fabricación cacera denominada chilena, y según la versión durante la pesquisa y las investigaciones un vehículo militar presenta impactos de bala al parecer habría sido alcanzado durante la agresión.

Nivel de criminalidad en Haití

En Haití muere un promedio de 260 personas cada día, según datos de su gobierno.

Según Numbeo la base de datos de colaboración entre países más grande del mundo en una escala de 100 el nivel de criminalidad en Haití es de 80.82, el aumento de la criminalidad en los últimos tres años es de 70.40, la posibilidad de sufrir robo y vandalismo es de 78.73, la posibilidad de sufrir un crimen violento o atraco a mano armada es de 77.81.

En Haití no hay orden, actualmente no hay Parlamento, no hay presidente y su cuerpo policial es débil. Sin embargo, las pandillas están más organizadas y fuertes que nunca.

En el país caribeño funcionan más de 76 poderosas bandas reconocidas, las más importantes se exhiben en tanques de guerra y manejan incontables armas de guerra y alto calibre.

