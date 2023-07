La historia del pitbull que atacó a un hombre en Ensanche La Paz

Será por la vía legal por la que se resuelva el caso del pitbull que atacó a un hombre en Ensanche La Paz. Un caso viral en las redes sociales a inicios de esta semana y que genera todo un debate sobre en quién recaerán las posibles responsabilidades del incidente.

Así quedó grabado el ataque del pitbull en la C/6 del Ensanche La Paz

El Departamento de Protección Animal del Ministerio Público comunicó a través de su cuenta de Instagram que el pitbull se encuentra bajo su custodia, luego de la denuncia por las heridas en el brazo y rostro que interpusiera la víctima, Joaquín Alcántara.

Este es el pitbull implicado en el caso

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 20 de julio en el Ensanche La Paz, Distrito Nacional, cuando el perro saltó la verja de su casa y agredió al señor Alcántara mientras este caminaba por el frente.

Protección Animal asegura que, desde que llegó a la casa de acogida, el pitbull no ha presentado ningún comportamiento agresivo. Un hecho que coincide con el relato de su dueña. Sin embargo, la versión de la víctima es distinta.

«El pitbull me soltó porque pensó que me había matado»

Joaquín Alcántara es la víctima del caso. Este decidió tomar acciones legales y presentar una demanda contra los dueños del perro, ya que afirma que ellos no han colaborado con los gastos médicos ni han tomado medidas para evitar futuras agresiones.

«Voy a buscar justicia, voy a presentar una demanda porque ellos dejaron ese perro suelto a pesar de las peticiones de la comunidad para que lo retiraran», afirmó.

Joaquín Alcántara, el denunciante

Según el relato del afectado, el can lo atacó violentamente, arrojándolo al suelo y causándole heridas graves, incluso llegando a desmayarlo.

«Me soltó porque pensaba que me había matado» sentenció Alcántara, de 65 años de edad.

Asimismo, asegura que no es la primera vez que el pitbull lo ataca, ya que hace un año sufrió otro ataque en el que recibió múltiples heridas, incluyendo 20 puntos en el rostro y oreja. Sostuvo que las heridas en el brazo producto del «nuevo» incidente han requerido aproximadamente 40 puntos, tanto internos como externos.

«Mi perro no es agresivo»

Por su parte, Roselin Pinales, de 75 años, dueña del pitbull, aseguró que su perro no es agresivo ni

violento, y que los niños del barrio juegan con él sin problemas.

Pinales afirmó que el animal, que tiene 9 años, nunca había atacado a nadie en la comunidad y que siempre estaba amarrado en su área trasera.

“Esto me tiene muy triste, ese día le estaba limpiando la casa al perro, el señor pasó y el perro se soltó y lo atacó cuando me dijeron que el señor había muerto por las mordidas del perro yo hasta me desmayé porque uno quiere a esos animalitos como un miembro más de la familia y uno nunca quisiera verse envuelto en una situación como esta. Incluso fui para que me diera la receta y él no quiso”, indicó la propietaria del pitbull a Lorena Herasme, presidenta de la Brownie Foundation y productora del programa Perfiles.



Según la propietaria del pitbull, los vecinos le informaron que el señor Alcántara había maltratado al perro en varias ocasiones, incluso golpeándolo con un palo y lanzándole piedras debido a un incidente en el que el perro mordió a uno de sus perritos.

Asimismo, reconoce que el perro agredió a Joaquín en una anterior oportunidad. Pero que llegaron a un acuerdo económico mediante la Fiscalía Barrial para cubrir los gastos médicos derivados del ataque, con un monto de $32,000.00 pesos.

¿Agresión o provocación?

El caso está en manos de los abogados y en los próximos días se dará a conocer el proceso judicial. Sin embargo, el debate está en las redes. La cuenta de Protección Animal recoge varias opiniones con diversas posturas sobre el caso del pitbull.

«No es por defender porque lamentablemente hubo un descuido. Pero estoy casi segura que el señor provocó al animal y si usted provoca cualquier animal, este en su modo de defensa», «Es que definitivamente debió haber una provocación previa, lamentable», «Pero por qué se quedan con el perro cuando deberían investigar haber desató eso por qué se ve que el perro está bien cuidado yo tengo dos pitbull y para nada agresivo», «Todo el que anda aqui expresando sus dudas del suceso, les invito al sector a recoger las incidencias que ya han sucedido con animal», «Esos perros no son demonios como mucha gente piensa. He visto mestizos hacer o intentar lo mismo. Si no es por hábitos enseñados solo actúan cuando hay alguna amenaza» son algunos de los comentarios.