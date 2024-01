Joel Santos juramenta a Marino Esteban Vílchez Sánchez como subdirector de Titulación para la región sur

Azua, RD.- El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, juramentó a Marino Esteban Vílchez Sánchez, como nuevo subdirector para la región sur de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), designado mediante el decreto 624-23 por el presidente Luis Abinader.

Durante la juramentación realizada en la sede de la regional sur de la UTECT, Joel Santos Echavarría le externó la mejor de las suertes y resalto las cualidades del nuevo subdirector de titulación.

Por lo tanto señor, Marino, usted tiene una gran responsabilidad no solo para este equipo, no solo para esta región y no una gran responsabilidad para este país, porque verdaderamente señores el trabajo que aquí se está haciendo en la Unidad de titulación es algo que va a quedar para la historia.

Joel Santos Echavarría,ministro de la Presidencia