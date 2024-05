Concluye la Feria Artesanal: Libertad Expresada en Arte», realizada por reos CCR de La Romana

Santo Domingo, RD.- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que concluirá la tarde de este viernes la «5ta. Feria Artesanal: Libertad Expresada en Arte», que realizan privados de libertad del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, de La Romana.

En la feria, que se realiza abierta al público en el parque Juan Pablo Duarte, de La Romana, del 29 al 31 mayo, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, son expuestos para la venta artículos en madera, tela y metales, tales como: bisuterías, calzados y carteras, entre otros.

Los artículos son elaborados por los privados de libertad como parte de los programas de tratamiento que reciben en el centro penitenciario.

La actividad se organizó por la Subdirección de Tratamiento. La misma tiene como objetivo presentar a la sociedad las habilidades que han adquirido las personas privadas de libertad en los cursos y talleres de formación técnica que reciben a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). También de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La Ley 113-21 que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana, expone entre los derechos que tienen las personas privadas de libertad: realizar actividades laborales remuneradas y útiles. La misma contribuyen a su proceso de corrección, reinserción social, facilitando así su inserción en el mercado laboral. Del mismo modo para que puedan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio.

Otras ferias

La Feria Expo Mango 2024 comienza a dinamizar la economía de Baní. La actividad cultural que rinde tributo al mango dominicano, recibe visitantes nacionales e internacionales que aprovechan para probar la fruta.

Niños, jóvenes y adultos acuden a conocer más de 300 variedades de mango que se exhiben en el lugar.

“Estoy buscando una variedad de mango que se llama piñita, que yo lo comía mucho cuando yo era adolescente”, expresó la visitante Rosa de la Rosa.

“Me ha gustado, me ha encantado. Están cobrando cien pesos para entrar y degustar los mangos. Yo me metí un plato que todavía no he podido pararme de la silla”, indicó Miguel Encarnación, quien aseguró era su primera vez en esta feria de mango.