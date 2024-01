Envejecientes cancelados del Inposdom reclaman pago de sus prestaciones laborales

Santiago, RD.- Alrededor de 22 personas, en su mayoría envejecientes, denuncian que han sido cancelados del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) sin que se les haga entrega de sus prestaciones laborales.

Los ex empleados manifestaron que desde el 2020 han venido produciendo despidos contra las personas que, ya por su edad, no lo contratan en otros lugares y no tienen para su sustento. En tal sentido, hacen un llamado al presidente Luis Abinader para que disponga una pensión por sus años de servicio.

Los salarios que están reclamando los cancelados por su trabajo es como repartidores de correspondencias. Los cuales devengaban un salario de 10 mil pesos.

Una de las personas cancelada es Félix Francisco Vásquez, quien tenía 39 años trabajando en el Inposdom.

Vásquez, de 67 años de edad, aseguro que lo desvincularon «sin ninguna razón » en junio del 2023.

Dijo que es una persona enferma que necesita el dinero de sus prestaciones para comprar los medicamentos que necesita.

RECOMENDAMOS LEER: Inposdom reinicia envíos de paquetería desde Dominicana a Cuba

Otro envejeciente cancelado es Alberto de Jesús Taveras, quien explicó que lo cancelaron en el 2020 después de 27 años de trabajo.

Denunció que sus derechos, adquiridos por el tiempo en que sirvió al Instituto Postal Dominicano, lo están vulnerados.

Los exempleados del Inposdom han protestado en varias ocasiones para que se les reconozcan sus derechos.

Estos envejecientes aseguran que se manifiestan por un derecho que les asiste y o hacen de manera pacífica hasta que reciban una respuesta satisfactoria.