En La Vega, ADP llama a movilización por incumplimiento del Gobierno

La Vega, RD.- El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, «Filial La Vega» profesor Mario Acevedo, indicó que la ADP, están defendiendo la docencia luchando para qué los niños no pierdan espacio en el aprendizaje, lo que llamo alimentación educativa, indicó que le preocupa la mala planificación del Ministerio de Educación, por lo que dijo no entender por qué el ministerio no resuelve la problemática de los centros educativos que están en espera de su remozamiento.

El dirigente gremial, dijo que existen escuelas que aún hoy no pudieron iniciar la docencia por la falta de remozarlos, y otras por falta de que el Ministerio de Educación construyera.

Mario Acevedo indicó que los centros que le urge un remozamiento y que se construyan son Las Cañas, Sotos y Jeremías. Donde están paralizados hace más de nueve años.

Los centros que se encuentran paralizados por la falta de coordinación del Ministerio de Educación, ya que recursos existen en el Ministerio«porque ellos no terminan esas escuelas, así lo explico Acevedo.

El gremialista llamó a la asociación de padres amigos de la escuela y a las comunidades junto a las diferentes Juntas de vecinos y a las iglesias a que se movilicen en demanda de que el Ministerio de Educación termine todas las escuelas, este año que hay elecciones.

Indicó que solo movilizándose tal vez así el Ministerio de Educación termine las escuelas, ante de que lleguen las próximas elecciones que la tenemos al doblar la esquina.

La ADP, en La Vega, indicó que estará luchando junto a todas las organizaciones comunitarias y sociales para que el Ministerio de Educación termine todas las escuelas que llevan hasta 10 años paralizadas.