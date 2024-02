Comunitarios en La Vega se quejan del ruido por actividades en iglesia evangélica

Aseguran que el ruido por las actividades en la iglesia evangélica les ha robado la paz y no les deja ni dormir tranquilos.

La Vega, RD.- Residentes del parque Lineal El Riito, en La Vega, denunciaron que unos evangélicos llegaron a la comunidad a quitar la paz y la tranquilidad que tenían en sus viviendas.

Aseguran que los religiosos pasan todo el día y la noche con excesivo ruido que afecta a los vecinos.

Según los denunciantes, los que asisten al templo cristiano no le permiten dormir ni de día ni de noche.

Mientras que el templo evangélico no identificado por el concilio al que pertenece. Asimismo, los residentes indicaron que de las autoridades no frenar a los religiosos actuarán ellos.

Ellos no trabajan por lo que solo se la pasan dando rodilla día y noche y haciendo escándalo para molestar a todos, respetamos que ellos sean de su religión, lo que no compartimos es el estado de intranquilidad en el que estos no tienen.

Masiel Almonte, denunciante.