Aterradores audios: Mujer teme por su vida tras amenazas de muerte

Samaná, RD.- Una mujer grabó un video para denunciar que lleva más de un año recibiendo amenazas de muerte por parte de su expareja sentimental, con el que procreó una niña de dos años y aún permanece libre por las deficiencias del sistema judicial.

Carolina Báez, dio a conocer alarmantes audios y mensajes de textos donde el hombre que identificó como Andy Hernández asegura que está dispuesto a coger 30 años de cárcel para saciar sus ganas de asesinarla junta a su familia.

La víctima es una mujer médico que labora en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, pero, pese a que tiene una orden de arresto, el presunto agresor no para de amenazarla con incluso matar a la hija que tienen en común.

Tuvo que huir

“Tuve que salir de Samaná porque no aguantaba la persecución, se aparecía en mi trabajo, en mi casa, donde quiera. Me mandaba muchos audios de que me va a hacer daño a mí y a toda mi familia, de que si veía a mi hija con un familiar mío, también le iba a hacer daño, porque entiende que toda mi familia son sus enemigos”, manifiesta la dama en el audiovisual de 2 minutos y 52 segundos de duración.

Ante el miedo de que se produzca un trágico desenlace, la víctima tuvo que huir de su residencia y permanecer escondida hasta tanto las autoridades puedan arrestarlo. Sin embargo, afirma que personal del destacamento policial de Samaná le avisaron al presunto agresor que tenían una orden de arresto en su contra, para que evada la justicia emprendiendo la huida inmediatamente.

Se trata de un nuevo caso que revela la inacción de las autoridades ante episodios de violencia familiar que pueden derivar en feminicidio, por lo que la joven pide a las autoridades que intensifiquen las investigaciones para que no se produzca una tragedia más de las que se informan frecuentemente en los medios de comunicación.

Aterradores audios y mensajes de textos

En uno de los terroríficos audios que el hombre le envió a la mujer a través de WhatsApp, se escucha cómo le dice que no le importa juez ni orden de arresto, y que oren por él para que se le baje el rencor y las ganas que tiene de acabar con ella y su familia.

Además, en varios mensajes de textos le advierte que dará con ella antes de que Policía lo arreste, sin importar que se esconda hasta debajo de la tierra.

“Ese abuso a tu familia y a ti se les va a acabar hoy. Vamos a ver a quién agarran primero, si la Policía a mí o yo a ti. Ya los policías me dijeron (que tiene una orden de arresto). Métete debajo de la tierra, abusadora, ya estoy dispuesto a coger los 30, pero ese abuso se les va a acabar a ustedes”, rezan textualmente algunos de los mensajes que le escribió.