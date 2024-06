Vicepresidenta enfatiza que la transformación del país comienza en las aulas y es responsabilidad de todos

Santiago, RD. – “La República Dominicana nos convoca para poner las necesidades de la sociedad por encima de las propias, para contribuir con soluciones a los desafíos que enfrenta la nación y trabajar incansablemente para construir un mejor futuro”, así se expresó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, durante su ponencia en la conferencia Gestión y Compromiso Social en el Ámbito Educativo, organizada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Asociación de Colegios Privados de Santiago (ACOPRISA).

Durante el evento, en marco de celebraciones por Día del Maestro, la vicemandataria expuso que este tipo de llamados no son exclusivos para clase política.

Todo el país, priorizar y dar respuestas a las necesidades colectivas, sobre todo del sector educación. Ese es un deber que todos los ciudadanos deben asumir desde sus respectivas esferas de influencia.

Peña indicó que, por ese motivo, el presidente Luis Abinader se comprometió a transformar el país desde las aulas. Afirmó que buscan saldar una deuda social histórica del Estado dominicano con el sistema educativo.

Palabras de Raquel Peña

“Sabemos que el futuro no se puede esperar sentado: se conquista caminando, accionando, haciendo con lo que tenemos. Por eso, un modelo educativo centrado en el compromiso social con la nación no es solo una elección, sino un llamado para todos. El tema de Educación tiene que ser abrazado por todos los dominicanos y las dominicanas”, enfatizó, al tiempo que resaltó que la gestión y el compromiso social no son solo responsabilidades, sino también oportunidades. “Oportunidades para innovar, oportunidades para liderar con el ejemplo y oportunidades para ser agentes de cambio positivo en las comunidades”.

La vicepresidenta aprovechó el encuentro, al que acudieron estudiantes, maestros y directores de centros educativos, para exaltar la labor de los docentes. También destaco su rol en la construcción de una mejor República Dominicana.

“La celebración del Día Nacional del Maestro es una ocasión especial para rendir homenaje a ustedes, los arquitectos del futuro: mujeres y hombres que dedican sus vidas a la hermosa tarea de diseñar y construir un mejor mañana”, agregó.

Asimismo, citó que disposición del 4% del producto interno bruto nacional para educación como “vital en la transformación del país” ha permitido introducir mejoras significativas.

Entre los ejemplos dados están infraestructuras escolares, recursos y materiales educativos, así como el aumento en la remuneración de nuestros maestros.

Sin embargo, enfatizó la necesidad de disciplina en escuelas, tanto para estudiantes como para maestros, como un componente esencial para lograr cambios inmediatos y significativos.

Bienvenida a cargo del reverendo padre doctor Secilio Espinal

En este acto, que fue celebrado en el Teatro Universitario de la PUCMM, las palabras de bienvenida estuvieron cargo del rector de esta academia, reverendo padre doctor Secilio Espinal, quien destacó que esta iniciativa conjunta honra a los maestros que guían a sus alumnos en la búsqueda y difusión del conocimiento, “que inspiran a emprender caminos de superación con metas y propósitos particulares, pero también con dimensión de impacto social para su desarrollo y bienestar”.

Durante la apertura de este evento, la profesora Mercedes Coronado, presidenta de ACOPRISA resaltó que éste es un momento para la acción y para asumir con mayor responsabilidad el compromiso social con los estudiantes, con la educación de calidad y con el futuro de la nación. “Trabajando con empeño desde la gestión en cada centro educativo, podemos contribuir a la transformación que nuestro país necesita”, dijo Coronado.

Reconocidos por la Asociación de Colegios Privados de Santiago

Como parte de este evento, la Asociación de Colegios Privados de Santiago reconoció a cinco líderes educativos, por su alto compromiso con el desarrollo de la sociedad dominicana a través de la educación. Entre los destacados estuvo la profesora Élcida Marieta Díaz, directora de la Dirección Regional de Educación 08 de Santiago.

Otra de las reconocidas fue Olga Espaillat, presidenta de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas (UDIEP). En ese sentido Juana Isela Santos, miembro fundador de la Asociación de Colegios Privados de Santiago (ACOPRISA) también fue reconocida.

Igualmente, fueron reconocidos el rector Secilio Espinal, por su alto nivel de colaboración y apoyo a las iniciativas de esta asociación. Finalmente, se reconoció a Raquel Peña, por sus aportes a la calidad de la educación dominicana.

Esta conferencia se desarrolló como parte del acuerdo de colaboración entre la PUCMM, ACOPRISA y la UDIEP, que tiene como objetivo la coordinación, apoyo y promoción de proyectos de educación e investigación para impulsar la calidad educativa de la República Dominicana.