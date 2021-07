PRSC advierte sobre dimensión del impacto en economía por el endeudamiento excesivo

Afirmó que en cuanto a su composición, la deuda externa a septiembre de 2020 era de US$ 29,630 millones

Santo Domingo RD.- El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) afirmó que la deuda externa de la República Dominicana ha crecido de manera excesiva, “como nunca antes”, alcanzando entre un 65 y un 75% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que advirtió sobre la dimensión del impacto negativo que podría tener en la economía nacional.

El presidente del PRSC, ingeniero Quique Antún, explicó en ese sentido que la presencia de la pandemia del coronavirus (covid-19) en el país, “ha puesto en evidencia la fragilidad estructural de la economía dominicana”.

“Las dificultades de financiamiento del presupuesto público ha generado un aumento importante en el endeudamiento externo, lo que introduce incertidumbre respecto a la recuperación inmediata y la posibilidad de una recomposición social y económica, que asegure su sostenibilidad y por demás, la inclusión y la equidad social”, dijo.

Señaló que la misma Comisión Económica para América Latina (Cepal), advirtió hace varias semanas que la deuda dominicana había aumentado poco más del 16% del PIB, respecto al mismo periodo del 2020.

Quique Antún, quien habló sobre el tema en el marco de la reunión del Directorio Presidencial (DP), máximo órgano ejecutivo del PRSC celebrada este jueves en la sede de esa entidad política, indicó que de acuerdo a informes económicos que maneja esa entidad política, el monto de la deuda a septiembre de 2020 era de US$ 43,091 millones, equivalente a un 54.7 % del PIB “y a abril del 2021 era de US$ 47,396 millones para un 56.72 % del PIB”.

Afirmó que en cuanto a su composición, la deuda externa a septiembre de 2020 era de US$ 29,630 millones, para un 68.8 % y la interna de US$ 13,460, para un 31.2 %, “mientras que, a abril de 2021 era de US$33,129 millones, representando un 69.8 % y la interna de US$ 14,317, equivalente a un 30.2 %”.

El líder reformista manifestó que con ese escenario, el presidente de la República ha estado visitando diversas provincias del país, “en las que, de muy buena intención, hace anuncios de inversiones multimillonarias, sin evidenciar de dónde se obtendrían los recursos para financiar las mismas”.

Citó que en Puerto Plata, Santiago y San Cristóbal se han prometido inversiones que sobrepasan los 2 mil millones de pesos; en Santo Domingo Este los RD$5,400 millones; en las cuatro provincias de la región Enriquillo RD$6,421 millones; en San Francisco de Macorís RD$10 mil millones; en La Vega RD$3 mil millones, y otras.

Indicó que esas promesas se han hecho “con cargo a un presupuesto de por si deficitario”.

El presidente del PRSC apuntó que si bien es cierto, como sostiene la CEPAL, que en circunstancias de crisis como la que se está viviendo actualmente el país, se recomienda favorecer la expansión del gasto público y prestar una atención especial a los grupos vulnerables, en particular a los segmentos de ingresos bajos y a las personas mayores, “no menos cierto es que el excesivo endeudamiento que se observa, compromete de manera dramática a las futuras generaciones de dominicanos”.

Quique Antún explicó que la República Dominicana vive hoy una realidad con características inéditas, “nunca antes vistas en nuestra historia republicana”.

Por un lado –siguió diciendo- una pandemia sanitaria que ha provocado miles de muertes e infectados, generando incertidumbre en la vida de la familia dominicana, a la mayoría de las cuales les ha llevado a sufrir mayores niveles de carencias materiales y a otra cantidad importante les ha sumergido en el dolor y el luto.

“Por otro lado, fruto de los mismos efectos de la pandemia, se ha generado una situación económica de dificultades, que obligó a los sectores productivos a disminuir de manera significativa sus actividades, lo que, a su vez, implicó echar a miles de trabajadores a la calle. Hoy hay más penurias que ayer, aunque con la perspectiva de construir un nuevo horizonte más promisorio”, agregó.

Manifestó que la situación descrita ha impactado de forma significativa en el financiamiento del presupuesto nacional, “dada la disminución de las recaudaciones fiscales”.

Apuntó que el Gobierno, imposibilitado de abordar en lo inmediato una reforma fiscal, se ha visto forzado a disponer del financiamiento presupuestario por vía de préstamos en dólares, elevando de forma preocupante la deuda externa.

Forman comisión de trabajo

En la reunión del Directorio Presidencial encabezada por el presidente del partido, Quique Antún; el secretario general, Ramón Rogelio Genao, y el secretario de Organización, José Balaguer, aprobó la conformación de una comisión de trabajo que deberá rendir un informe en los próximos 15 días, lo cual conllevará a la realización de un congreso para discutir y analizar temas de alto interés para la vida institucional de esa organización.

También el congreso trazará la ruta a seguir en aras de dar los pasos necesarios con miras al proceso interno que culmine con la escogencia de las nuevas autoridades del partido.

Nuevo vocero en la Cámara de Diputados

Igualmente, el máximo órgano de dirección del Partido Reformista aprobó la escogencia del nuevo vocero de la organización en la Cámara de Diputados, responsabilidad que recayó en el joven legislador Rogelio Alfonso Genao Lanza.

El DP aprobó, además, que para los períodos 2023 y 2024, los voceros del PRSC en la cámara baja serían los diputados Pedro Botello y Máximo Castro Silverio, respectivamente.

A la reunión del Directorio Presidencial que se inició pasadas las 11 de la mañana y se extendió hasta las 3:30 de la tarde, asistieron 32 de una matrícula de 39 miembros con 2 excusas recibidas.