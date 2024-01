Monte Plata, RD. – La Sociedad de Padres, Madres y Maestros junto a docentes de la Escuela Taller Santa María Rosello, en el distrito municipal Don Juan, protestaron este martes en apoyo a la subdirectora de ese plantel, Juana Aquino, la cual ha sido trasladada por parte del sacerdote que dirige el centro educativo.

«Nosotros queremos la reposición inmediata de nuestra subdirectora que aquí ejerce la función de directora en este centro escolar y necesitamos la destitución del sacerdote que lidera esta comunidad educativa», dijo Pedro Núñez.

Juana Aquino, directora del centro, manifestó desconocer las razones por las que le piden abandonar la escuela.

«En todo este tiempo, han pasado cinco directores y nunca he tenido una amonestación, ni oral, ni escrita, ni memorándum tampoco. Yo solo le pedí al directo que me explique cuáles son las razones por la que él me despide de mis funciones. Él me cerró la dirección ese día y nunca más la han abierto. Él lo que me dijo recoja lo suyo y váyase. Yo le dijo pero porqué, deme explicaciones, él dijo simplemente la iglesia la despide, yo le dije que la iglesia n me paga a mí, a mí me paga es el Ministerio de Educaión», dijo Juana Aquino, directora de la Escuela.

Maestros afirman que en vez de atropellarle deberían reconocer su labor

«En lugar de reconocer la labor que viene realizando la maestra Juana Aquino, lo que hacen es violentar todos los derechos que están establecidos en el estatuto de la carrera docente y en la Ley de Educación», dijo Jefry Mariano, docente.

Padres de estudiantes exigen una explicación al sacerdote, advirtiendo que no enviarán sus hijos a la escuela

La ADP dice estará al tanto para defender los derecho del maestro.

Por Genara Sánchez